Fußball Jede Menge Langeweile

Rheinfelden (nod). Keine Tore sind am Samstag auf dem Kunstrasenplatz im Europastadion gefallen. Gastgeber FSV Rheinfelden und der SC Wyhl trennten sich torlos. Es bleibt dabei, der FSV Rheinfelden kann in dieser Saison nicht zwei Partien in Folge gewinnen.

Den Gästen wird es gefallen haben, den Rheinfeldern weniger. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Nach der Pause haben sie es aber versäumt, aus einer Reihe von Torgelegenheiten etwas Zählbares zu machen. Auch in dieser Partie ließ der FSV im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen. Es mangelte den Industriestädtern auch an Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Da blieb doch vieles Stückwerk.

Über weite Strecke wurde den frierenden Zuschauern von beiden Mannschaften wenig Erbauliches geboten. Während die Gäste offensiv komplett versagten, besaßen die Gastgeber in der ersten Halbzeit wenigstens zwei Großchancen. Die erste bot sich Eren Salli in der 35. Minute, als der FSV-Offensive aus kurzer Distanz vor dem Wyhler Kasten die Kugel knapp am Pfosten vorbei ins Aus schoss.

Sieben Minuten später hätte Jeremy Stangl eigentlich treffen müssen. Doch der FSV-Torjäger, der seine Qualitäten in dieser Saison noch nicht so zur Geltung brachte, scheiterte nach einem Alleingang am Wyhler Keeper Norman Gruber.

Nach diesem Unentschieden auf heimischem Boden muss der FSV Rheinfelden in der Landesliga, Staffel II weiter kleinere Brötchen backen, sich eher nach hinten orientieren.