Fußball: „Jeder weiß, worum es geht“

Herr Levante, zum Restart gab es ein 2:2 beim FC Hausen. Ein gerechtes Remis?

Es war alles in allem sehr mühsam. Für uns war sicherlich mehr drin. Wir haben nach der 2:1 Führung nicht weiter gemacht und den letzten Pass nicht richtig ausgespielt, das ganze Spiel über. Die Rote Karte (Timo Adelmann/78.) Anm.d.Red) kam Hausen am Ende sogar eher entgegen. In der Schlussphase war es dann noch ziemlich hektisch und hitzig. Beide hätten auch noch das dritte Tor machen können.