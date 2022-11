Frage: Herr Wachenheim, nach der Niederlage beim FC Schönau haben Sie den Blick nach unten gerichtet. Erhoffen Sie sich dadurch möglicherweise auch eine Reaktion auf die vergangenen Spiele?

Ich habe noch nie den Blick weder nach oben noch nach unten gerichtet. Nur die Tabellensituation ist eben gerade Fakt. Die Bezirksliga ist sehr eng. Die Partie in Schönau war richtungsweisend. Halten wir den Kontakt nach oben oder rutschen wir in die untere Tabellenhälfte rein? Mit der gezeigten Leistung in Schönau haben wir verdient verloren. Dadurch ist jetzt eben der Kontakt nach unten entstanden. Ich erwarte in jedem Spiel 100 Prozent Einsatz. Das haben wir besonders in der zweiten Halbzeit in Schönau vermissen lassen. Das wurmt mich.