Fußball Jetzt ist der Abstieg Tatsache

„Wir haben es nicht in der Rückrunde verbockt, sondern ganz klar in der Vorrunde. Nach der Winterpause hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das Potenzial hat, um in der Verbandsliga zu bestehen. Doch letztlich war der Rückstand nach der Vorrunde zu groß, um den Ligaverbleib noch zu schaffen,“ Trainer Andreas Schepperle nach dem Match in Waldkirch. Schepperle wird die Mannschaft auch in der Landesliga coachen. Nun wird sich weisen, was die bereits erfolgten Zusagen der meisten Spieler der ersten Mannschaft wert sind.