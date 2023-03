Fußball Jetzt ist die Mannschaft gefragt

Für ihn ist es wichtig, in den zur Verfügung stehenden Trainingseinheiten der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben. Der SC Pfullendorf ist am Sonntagnachmittag (15 Uhr) keine Laufkundschaft, die einfach mal auf einen Kaffee im Grütt vorbeischauen wird. „Die Jungs müssen jetzt einfach abstreifen, was war. Mit dem Wechsel kommt ja jetzt auch dieser Reset“, fordert der Trainer von seiner Mannschaft. Wer da am Sonntag als Gegner im Grütt auf den FVLB wartet, spielt für Szesniak nur eine sekundäre Rolle. „Ich bereite mich natürlich vor. Aber in erster Linie geht es darum, dass von der Mannschaft eine Reaktion erkennbar ist.“ Der Übungsleiter erwartet, dass seine Mannschaft Gas gibt, mit Spielfreude auftritt und versucht, Fußball zu spielen und nicht wieder einen mutlosen Auftritt zeigt.