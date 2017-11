Fußball Jetzt nur nicht abheben

Von Uli Nodler

Die Liga verneigt sich vor dem FV Lörrach-Brombach. Der Verbandsliga-Aufsteiger war es, der am vergangenen Sonntag dem bis dato unbezwungenen SV Linx die erste Saisonniederlage beibrachte. Nun geht’s am morgigen Samstag (Spielbeginn 14.30 Uhr) zum SV Stadelhofen. „Jetzt nur nicht abheben,“ heißt für die junge Mannschaft aus der Großen Kreisstadt die Devise.

Lörrach. Platz fünf und 24 Punkte. Aber hallo, diese Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Als Lohn für den tollen Auftritt gegen Linx spendierte Coach Ralf Moser seinen Jungs am vergangenen Montag deshalb auch ein Spaßtraining mit vielen spielerischen Elementen.

Der Neuling hat die Erwartungen bislang bei weitem übertroffen. Und das mit einer Stammformation, die mit der Landesliga-Meistermannschaft nahezu identisch ist. Da haben es die Sommer-Neuzugänge verdammt schwer. So sind Witali Sementschuk, Mato Topic und Patrick Keller aktuell lediglich Ergänzungsspieler. „Die Jungs aus der vergangenen Saison haben schon ein sehr hohes Niveau. Und gerade in der Offensive ist die Qualität brutal hoch“, betont FVLB-Cheftrainer Moser. Im Moment muss sich Mato Topic hinten anstellen, obwohl er „gut trainiert“, so Moser weiter.

Nicht nach Wunsch verläuft die Saison bislang auch für den defensiven Mittelfeldspieler Lamin Colley. In der vergangenen Saison auf der Sechser-Position noch gesetzt, kommt er heuer an Ben Nickel nicht vorbei, muss sich mit einer Reservistenrolle begnügen. „Der Ben hat bisher eine überragende Saison gespielt. Aber Lamin wird in dieser langen Saison mit 34 Spieltagen noch genügend Einsatzzeiten bekommen. Gegen Linx hat er sogar durchgespielt“, betont Moser.

Der morgige Gegner SV Stadelhofen ist als Dreizehnter im unteren Tabellendrittel platziert, hat nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das Team aus der Ortenau hat deshalb vor heimischem Anhang nichts zu verschenken. Allerdings präsentiert sich die SVS-Heimbilanz ernüchternd. In sieben Heimspielen holte Stadelhofen nur zwei „Dreier“. Das ist enttäuschend und bringt Stadelhofen lediglich den drittletzten Tabellenplatz im Achtzehnerfeld ein.

Ungeachtet dessen hebt FVLB-Coach Ralf Moser warnend den Zeigefinger: „In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt. Auch einen SV Stadelhofen kann man nicht im Vorbeigehen schlagen. Dort müssen wir an unsere Grenzen gehen, wenn wir gewinnen wollen.“

Fehlen wird in Stadelhofen der linke Flügelmann Gianfranco Disanto. Er hat sich eine Wadenverletzung zugezogen und fällt wohl einige Wochen aus. Eher unwahrscheinlich erachtet Ralf Moser der Einsatz von Abwehrchef Sergej Triller (Adduktorenzerrung): „Sergej hat zwar schon wieder leicht trainiert, aber das Risiko dürfte zu groß sein“, betont Moser.