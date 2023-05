Fußball „Jetzt punkten, sonst war es das“

Es ist jetzt schon das fünfte Mal, dass wir auswärts in Führung gehen, und am Ende mit leeren Händen dastehen. Es scheint, als würden wir nach einem Führungstreffer einfach weniger tun. Wir lehnen uns zurück und lassen den Gegner kommen. Ich weiß nicht warum, wir so passiv werden und nicht weitermachen. Wir nehmen die Dynamik raus.

Und der Gegner ist wieder drin im Spiel.

So ist es. Der Gegner muss dann natürlich mehr machen. Kommt besser in Schwung und wir schaffen es dann nicht, wieder einen Gang hochzuschalten.

Bei aller Enttäuschung über die Niederlage in Auggen. Die Konkurrenz im Abstiegskampf spielt für den FVLB. Und so darf man getrost festhalten: Ihr Team hat es weiterhin in der eigenen Hand.

Es ist schon irgendwie grotesk. Wir verlieren sechs Spiele in Folge und haben es noch immer in der eigenen Hand.

Darin lauert doch auch gewiss eine echte Gefahr, oder?

Das ist so. Also eines ist doch klar, wenn wir jetzt nicht punkten, dann war es das. Im Heimspiel gegen Bühlertal ist ein Sieg Pflicht. An Spieltag 32 hatten wir einfach nur großes Glück, sonst stünden wir wahrscheinlich schon jetzt unter dem ominösen Strich. Dann wäre die Aufgabe noch erheblich schwerer geworden.

Wie kann man den Bock nun umstoßen?

Nun ist es erst einmal wichtig, wie wir mit dieser Frustration umgehen. Die Enttäuschung ist nach der Derbyniederlage groß. Vor allem wegen des Zustandekommens. Ein abgefälschter Schuss in 90 Minuten ist einfach viel zu wenig. Den Stab werde ich aber nicht über der Mannschaft brechen. Die Jungs geben alles, kämpfen, legen sich rein. Und das macht mir Hoffnung. Ich glaube an die Mannschaft und dass wir noch die nötigen Zähler einfahren werden.

Das Gespräch führte Mirko Bähr