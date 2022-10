Frage: Herr Schöpflin, beim 1:2 gegen den TuS Efringen-Kirchen setzte es vor einer Woche die dritte Niederlage in Serie. Zuvor hatte man mit 0:6 bei der SG Mettingen/Krenkingen verloren. War die Partie am vergangenen Wochenende also zumindest ein kleiner Schritt wieder nach vorne?

Die Partie in Efringen war ein Unentschieden-Spiel. Efringen hatte am Ende das glücklichere Ende auf ihrer Seite. Nichtsdestotrotz war es eine deutliche Steigerung zur Vorwoche. Das kann man schon so sagen. Klar ist aber auch, dass wir uns weiter steigern müssen, wenn wir wieder in die Erfolgsspur finden wollen. Mit der aktuellen Situation können wir natürlich nicht zufrieden sein.