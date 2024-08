Die Partie wird am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen. „Trotz der aktuellen Hitze ist die Anstoßzeit viel zu früh“, ärgert sich Bad Bellingens Trainer Peter Johann. Mit dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen war Johann eigentlich nicht zufrieden: „Es war zu wenig gegen einen Gegner, der unsere Kragenweite ist.“ In diese Kategorie reiht Johann auch den Gegner aus dem Norden Freiburgs ein: „Deshalb rechne ich mir gegen Gundelfingen/Wildtal durchaus etwas aus. Bei der Landesliga-Premiere in Weil am Rhein konnten die Gundelfinger vor allem defensiv nicht überzeugen und waren mit dem 1:4 noch gut bedient. Die Niederlage hätte nach Augenzeugenberichten auch zweistellig ausfallen können. So ist den Bellingern in diesem ersten Saison-Auswärtsspiel ein „Dreier“ zuzutrauen, zumal mit Tim Schillinger und Laurenz Hiller beide Stürmer überzeugt haben.