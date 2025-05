Fußball: Jonathan Ehret legt auf und trifft

Das Spiel begann mit einem Knaller. Nach einer Flanke von Louis Spindler hämmerte Auggens Spielmacher Jonathan Ehret die Kugel aus acht Metern an den Pfosten des Offenburger Tores.

Danach verflachte die Partie. Die Offenburger standen sehr tief. Und den Auggenern fiel bis zum Pausenpfiff in der Vorwärtsbewegung einfach zu wenig ein. „Uns fehlte in der ersten Halbzeit ein bisschen die Passgenauigkeit und die Aggressivität in den Zweikämpfen. Das muss in der zweiten Halbzeit besser werden“, informierte Auggens Sportchef Björn Giesel.