Fußball: Jugendtrainer coacht die U23 des SCF

Das übrige Trainer-Team der SC-U23 bleibt unverändert. Neben dem neuen Cheftrainer Bernhard Weis besteht es damit wie bislang aus Co-Trainer Uwe Staib, Co-Trainer und Videoanalyst Christian Bahlinger und Torwarttrainer Frank Kackert.

Weis trifft in der U23 auf bekannte Gesichter

„Bernhard kennt den Verein und unsere Spieler sehr gut“, sagt Andreas Steiert, Leiter der Freiburger Fußballschule. „Nach seiner erfolgreichen Arbeit im Juniorenbereich waren wir uns schnell einig, den Weg in der zweiten Mannschaft mit Bernhard Weis angehen zu wollen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in dem für uns so wichtigen Übergangsbereich an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis.“

Bernhard Weis selbst lässt anklingen: „Es ist natürlich eine besondere Konstellation, dass ein Großteil der Jungs, die ich in der vergangenen Saison als U19-Trainer betreut habe, nun in der U23 spielen.