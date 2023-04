Fußball Jung, dynamisch – aber nicht immer erfolgreich

Noch so ganz sind die Ströme und Bäche nicht vom Eis befreit. Aber der Winter ist auf jeden Fall auf dem Rückzug. Auch beim FV Lörrach-Brombach. Die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Szesniak schickt sich am Ostersamstag (Anstoß 15.30 Uhr) zwar zu keinem Spaziergang gegen die U21 des FC 08 Villingen an, will den Besuchern im Grütt aber auf jeden Fall etwas bieten. „Wir werden wieder versuchen, eine Mannschaft zu bieten, die auch spürbar für alle draußen alles versuchen wird, die drei Punkte am Samstag im Grütt zu behalten“, erklärt der Cheftrainer.