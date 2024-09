Fußball Jung-Papa der Matchwinner

Weil blieb am Drücker, fand indes seinen Meister in Binzens Schlussmann Dominik Lüchinger, der mehrmals mit spektakulären Paraden zur Stelle war. So beispielsweise auch nach 28 Minuten als er einen Stöhr-Hammer noch an die Unterkante der Latte lenken konnte.

Bei sommerlichen Temperaturen flachte das Match immer weiter ab. Weil wollte nicht so recht und Binzen, so hatte es den Anschein, traute sich nicht. Und so standen eher unschöne Szenen im Mittelpunk. Schiri Josef Mourad machte nach hitzigen Diskussionen zwischen David Bosek und Muhamadou Krubally von der neuen Regel Gebrauch und schickte beide Teams nach 30 Minuten erst einmal zum Runterfahren in ihre jeweiligen Strafräume.

Zunächst zeigte diese Maßnahme Wirkung. Es ging wieder um Fußball. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ sich Weils Krubally aber dann nach einem Zweikampf zu einer Tätlichkeit gegen Bosek hinreißen. Am Boden liegend trat er nach und sah zurecht Rot.