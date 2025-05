Fußball: Jungs machen auf sich aufmerksam

SF Schliengen (9.) - SV Herten (7.); Sa.; 16 Uhr: Fünf Spiele in Folge haben die Schliengener nun schon verloren. „Wir können das Ende der Saison kaum erwarten“, sagt Interimscoach Yannick Klucker deshalb auch. Immerhin können die jungen Spieler in dieser Zeit weiter wichtige Erfahrungen auf dem Platz sammeln, die auch schon im Hinblick auf die kommende Spielzeit hilfreich sein werden.

Das Gegenstück zu Schliengen ist der SV Herten. Die Jungs von der Steinenstraße sind in der Liga schon seit acht Spielen ungeschlagen. Es läuft wie am Schnürchen, seitdem Tunahan Kocer interimsmäßig nach der Trennung von Bülent Güzel im März übernommen hat. Im Sommer müssen sich die Hertener allerdings von dem einen oder anderen verabschieden. So zieht es Joshua Kopp, der zu den Besten in der Bezirksliga gehören kann, zu Landesligist TuS Binzen. In dieser Woche war zudem bekannt geworden, dass Ivan Atlija zum FC Wittlingen wechselt. „Für uns ist das völlig in Ordnung. Die Jungs haben Ambitionen. Bei uns stehen die Türen immer offen. Sauer oder enttäuscht über die Abgänge sind wir natürlich nicht“, lässt Spieler Julian Jäger wissen. „Wir haben trotzdem auch nach wie vor einen super Kader für die kommende Saison beisammen.“