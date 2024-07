Fußball: Justus spielte gegen EM-Sieger Yamal

Lamine Yamal streckte dagegen den EM-Pokal am Sonntag in den Berliner Nachthimmel. Für den 17-Jährigen ganz sicher ein besonderes Erlebnis. Zahlreiche andere Trophäen hat der Spanier in seiner Karriere bereits in die Höhe gestreckt: Einen Pokal hielt er in Weil am Rhein in die Höhe. Dort gewann der Spanier mit der U 10 des FC Barcelona den McDonalds-Fußball-Cup.

Jordi Font (54) trainierte Yamal in der Saison 2016/17 beim FC Barcelona, war auch damals beim Turnier in Weil am Rhein dabei. Im Gespräch mit „Sport Bild“ (aktuelle Mittwoch-Ausgabe) sagt er über Spaniens neuen Jungstar: „Man konnte sein großes Talent schon sehen. Mir war klar: Aus Lamine Yamal wird mal ein Ausnahme-Fußballer.“ Auch der Turnierleiter des damaligen Wettbewerbs, der heute PS-Immo-Cup heißt, erinnert sich an Yamal. „Er hat damals das ganze Turnier kaputt geschossen“, sagt Dominik Kiesewetter.