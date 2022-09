Fußball Kalt wie eine Hundeschnauze

Noch nicht wirklich in Fahrt kommt der TuS Kleines Wiesental. Gegen Titelaspirant FC Hauingen trennte sich die Elf von Cheftrainer Joachim Boos am Sonntagnachmittag nun aber immerhin 1:1-Unentschieden. Während die Kleinwiesentäler auf Tabellenplatz zwölf verweilen, rangieren die Hauinger nun auf Position drei. „Das Remis geht in Ordnung“, meint FCH-Trainer Mick Fahr nach der ersten Punkteteilung der Saison. Beide Teams hatten in der ersten Dreiviertelstunde einige gute Torgelegenheiten. Hauingens Cedrick Kubicki verpasste in der Anfangsphase mit seinem Schuss an die Latte knapp die Gästeführung. Nach einem Wiesentaler Eckball und einem kapitalen Stellungsfehler der Hauinger Defensive köpfte Christian Nolte ungehindert den Ball zur Führung in die Maschen. Das 1:0 hatte allerdings nur ein paar Minuten Bestand. Dann war Thomas Schreiber zur Stelle - 1:1. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erwies Eugen Suppes den Hauingern einen Bärendienst. Nach einer Tätlichkeit sah der Angreifer von Schiedsrichter Dominic Bruyers zurecht die Rote Karte. Wiesental drängte in der Folge auf die Führung.