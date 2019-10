Fußball Kaltschnäuziges Gästeteam

Von diesem Schock erholte sich der TuS, bei dem Trainer Dennis Weiß urlaubsbedingt fehlte, lange nicht. Der SVJ setzte zunächst die Akzente. So scheiterte erneut Lohr (17.) in aussichtsreicher Position an Loh.

Pascal Lohr trifft auswärts doppelt

Die zweite Chance nutzte der TuS Efringen-Kirchen in der 28. Minute aber zum 1:1-Ausgleich. Nach einem Pass in die Tiefe jagte Flügelstürmer Michael Flad die Kugel mit Schmackes unter die Latte.

Der Ausgleich gab den Gastgebern mächtig Auftrieb. Nun herrschte im Jestettener Strafraum helle Aufregung. Stefan „Hille“ Hilpuesch stellte Gästekeeper Yannic Frey mit einem Distanzschuss (30.) vor große Pro­bleme. Freys verunglückte Faustabwehr wäre beinahe im eigenen Tor gelandet. Und zwei Minuten später fast die TuS-Führung, doch Kevin Keller verpasste den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Jonathan Arnold im Fünfmeterraum nur hauchdünn.

Efringen-Kirchen war am Drücker und wurde in der 42. Minute eiskalt erwischt. Nach einem dicken Patzer von Keeper Loh, der dem Jestettener Yannic Rüd 25 Meter vor dem Tor den Ball in die Beine spielte, wurde erneut Lohr im TuS-Strafraum angespielt. Im ersten Versuch schlug der Jestettener ein Luftloch, doch dann machte er es besser, traf aus der Drehung zum 2:1.

Nach der Pause drängte der TuS mit Macht auf den Ausgleich, hatte Chancen und wurde wieder auf dem „falschen Fuß“ erwischt. Nach einem genialen Steckpass von Pascale Moog erhöhten die Gäste in der 64. Minute auf 3:1. Rüd vollendete gekonnt.

Doch der TuS Efringen-Kirchen gab sich noch nicht geschlagen, verkürzte durch Kevin Keller nach 79 Minuten auf 2:3. Nun warfen die Gastgeber alles nach vorne, drängten mit Macht auf den sicherlich verdienten Ausgleich. Doch mit Geschick und einer großen Portion Glück rettete der SV Jestetten den knappen Sieg über die Zeit.