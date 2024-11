Fußball: Kandern überrascht – und gewinnt

Gleich drei 4:1-Auswärtssiege gab es in der Kreisliga A-West. Einen davon feierte der FC Kandern durchaus überraschend beim Zweiten, dem SV Eichsel. Drei Treffer gingen auf das Konto von Kanderns Spielertrainer Tim Großklaus. „Ich würde aber nicht sagen, dass ich da jetzt herausgestochen bin. Ich habe einen Elfmeter gemacht und zweimal stand ich richtig. Es war eine super Mannschaftsleistung“, quittiert Großklaus demütig. Den Elfmeter verwandelte er bereits nach nicht einmal zwei Minuten. Zuvor war Marlon Denz von Eichsels Schlussmann Jakob Wirtz gefoult worden. Denz hatte sich in dieser Szene unglücklicherweise die Schulter ausgekugelt. In dieser Woche steht ein MRT an. „Wir hoffen, dass es nicht noch mehr ist“, sagt Großklaus. Den zweiten Kanderner Treffer ließ Mitte der ersten Halbzeit Simon Dörflinger folgen. Kurz vor dem Pausentee verkürzte Lucas Hesse zwar auf 1:2, doch auch in der zweiten Hälfte standen die Gäste über weite Strecken stabil. Wenn die Verteidigung mal geschlagen war, durfte sich auch Ruben Honold zwischen den Pfosten noch auszeichnen. „Mit einem 4:1 in Eichsel hätte vor dem Spiel wirklich keiner gerechnet“, freut sich Großklaus, der mit dem FCK nun auf dem achten Tabellenplatz liegt, im Vergleich zu vielen anderen Teams aber zwei Spiele weniger auf dem Konto hat. Aufgrund der Tatsache, dass Kandern bislang nahezu nur auswärts spielt, können Großklaus und Co. mit dem bisherigen Saisonverlauf sicherlich zufrieden sein.