Fußball KandernerHarmonie

Herausragender Auftrittvon Tim Großklaus

„In der zweiten Halbzeit ging bei beiden Teams dann nicht mehr so viel. Wir haben den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren lassen.“ Einziger Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechslung von Robin Völkel Mitte der ersten Hälfte. „Robin hat einen Schlag auf das Knie bekommen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres.“

Die ersten drei Punkte hat auch der FSV Rheinfelden II eingetütet. Bei der Reserve des SV Weil behielten die Rheinfelder um Trainer Sascha Rueb mit 3:2 die Oberhand, zur Halbzeit hatte es bereits 3:0 gestanden. „Wir haben gegen einen gut aufgestellten Gegner eine super erste Halbzeit gespielt“, sagt Rueb. „Nach dem Seitenwechsel sind wir dann leider nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen, da haben die Weiler dominiert.“ Am Ende habe man die Führung aber noch über die Ziellinie retten können. „Meine Jungs haben super gekämpft, Kompliment.“

Trainer lobt seinen Doppelpacker

Pius Amin per Doppelpack und Salifu Fadera trugen sich in den ersten 45 Minuten auf Rheinfelder Seite in die Torschützenliste ein. Für Weil II trafen Christopher Alexander Beck und Mursel Salja. Die Gastgeber hatten durchaus noch die eine oder andere Chance auf das 3:3. Auch der FSV II ließ Möglichkeiten für das 4:2 liegen. Von Coach Rueb holte sich Doppelpacker Amin nach Spielschluss ein Lob ab. „Pius hat richtig viel Potenzial. Jetzt hat er sich endlich mit Toren belohnt. Er bringt alles mit. Gutes Spielverständnis, Geschwindigkeit und eine gute Technik. Arbeitet er weiter an seinen Abschlüssen, wird er in dieser Saison eine ganz wichtige Rolle einnehmen.“ Der 22-Jährige war im Winter vom SV Nollingen gekommen, in vier Spielen in der Rückrunde erzielte Amin zwei Treffer. Diese Quote hat er nun schon nach dem ersten Spieltag eingestellt.

Krähling will jungesTeam weiter entwickeln

Mit einem 3:0-Heimsieg über den SV Todtnau ist der SV Schopfheim in die neue Spielzeit gestartet. Nach der Pause erzielte Rion Arncken einen Doppelpack, Todtnaus Maximilian Ritter unterlief ein Eigentor.

„Trotz der Hitze haben wir in Hälfte eins ein hohes Tempo an den Tag gelegt und eine Vielzahl an Chancen herausgespielt. Da fehlte es uns aber noch an Präzision und Effizienz. Nach der Pause fielen die Treffer zum richtigen Zeitpunkt“, bilanziert SVS-Trainer Uwe Kraehling. „Nun heißt es weiter arbeiten und das junge Team weiter entwickeln.“