Fußball: Kapitän droht das Saisonaus

Auch ohne Güzel lief es in den ersten Wochen beim SVH sportlich wie am Schnürchen. Die Hertener gaben sich überhaupt keine Blöße – weder in der Liga noch im Pokal. „Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Die Ergebnisse in den ersten Spielen deuten schon mal die Richtung an, in die wir wollen“, sagt deshalb auch Güzel, fügt aber vehement hinzu: „Wir sind aber leider immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Weder konditionell noch spielerisch.“