Fußball Kassem-Saad neu im Trainerteam

Aktuell nutzen die Mannschaften, natürlich unter Einhaltung der aktuellen hygienischen Rahmenbedingungen, die Möglichkeit des Trainings im Grütt. Im Hintergrund feilen die Verantwortlichen auch in Corona-Zeiten an der zukünftigen Ausbildung des FVLB-Nachwuchses. Dabei konnte mit Imad Kassem-Saad ein wichtiger und spezieller Individualtrainer für die Ausbildung der Spieler gewonnen werden, daneben wurden aber auch neue Strukturen in der sportlichen Leitung der Jugend sowie im Bereich der Videoanalyse geschaffen.

Mit Imad Kassem-Saad gewann der FVLB ein bekanntes Gesicht im Fußballbezirk Hochrhein für eine Trainertätigkeit in der Nachwuchsabteilung. Kassem-Saad, selbst erfolgreicher Fußballer, beispielsweise bei Wormatia Worms in der Regionalliga und auch als Assistent im Aktivbereich beim FC Wittlingen, wird neu in die Ausbildung der Spieler der U14 bis U23 eingebunden.