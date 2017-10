Fußball Kein Abschied in Sicht

Urs Keser und seine Spvgg. Brennet-Öflingen sind derzeit nicht zu beneiden. Trotz eines mutigen Auftritts in Jestetten sprang wieder einmal nichts Zählbares heraus. Mit mageren sechs Punkten liegt der Bezirksligist am Tabellenende. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Lörrach-Brombach II geht Brennet als klarer Außenseiter in die Partie.

Wehr-Öflingen. Keser, der im Sommer das Zepter beim Schlusslicht übernommen hat, kennt den Abstiegskampf aus der jüngeren Vergangenheit nur zu gut. In der vergangenen Runde kämpfte Keser mit seinem damaligen Verein, dem SV Schwörstadt, um den Ligaverbleib in der Kreisliga A-West – vergebens. Ein Abstieg soll in dieser Spielzeit mit aller Macht verhindert werden. Noch verschwendet der Übungsleiter allerdings keine Gedanken an einen Abschied. „Für die Jungs, die mir ans Herz gewachsen sind, werde ich weiter machen. Ich schmeiße die Flinte nichts ins Korn. Sollten diese Spieler aber resignieren, muss ich mir Gedanken machen.“

Deutlich positiver schaut es bei der Reservemannschaft des FV Lörrach-Brombach aus. Obwohl der Tabellenzweite vor dem spielfreien Wochenende eine Niederlage kassierte, hat die Pause allen Beteiligten gut getan. „Es war herrlich. Ich war für ein paar Tage im Schwarzwald wandern. Es hat wahnsinnig gut getan, mal durchzuatmen“, lässt FVLB II-Coach Tobias Jehle wissen.

Mit voll geladenen Akkus gilt es nun, bis zur Winterpause weiter fleißig zu punkten. Dazu muss die Pflichtaufgabe erfolgreich bewältigt werden. Jehle: „Es liegt an uns. Der Brenneter Tabellenplatz darf uns nicht interessieren.“

Drei Zähler liegt Tabellenführer FC Schönau vor den Grütt-Kickern. Natürlich haben auch die Lerchenstädter die erste Saisonniederlage der Wiesentäler wahrgenommen. „Das hilft uns aber nur, wenn wir auch punkten“, so Jehle, der auf Jakob Schröter verzichten muss. Der Abwehrmann hat sich einen Bruch des Schienbeinkopfes zugezogen. Er wird monatelang ausfallen.

Aktuell macht es wohl nur wenig Sinn für alle, die es mit Brennet-Öflingen halten, auf die Tabelle zu schauen. Auch Keser lässt diese außen vor. „Das habe ich mir abgewöhnt. Mein Blick gilt nur der Mannschaft. Für uns gilt es, einen Schritt nach vorne zu machen.“

Pascal Degelmann wird in den nächsten Wochen ausfallen. Der 20-jährige, der in dieser Saison bislang nur auf einen Einsatz kam, hat sich wieder verletzt. „Es passt einfach alles zusammen“, so Keser frustriert.