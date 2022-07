Fußball Kein großes Brimborium zu erwarten

Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin sieht dem Bezirkstag mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit entgegen.

Traditionell gehören zu einem Bezirkstag auch die Ehrungen. Was diesen Tagesordnungspunkt betrifft, so erhalten beim Bezirkstag die Staffelsieger ihre Siegerurkunden. Die Ehrungen der verdienten und langjährigen Mitglieder will Sütterlin auf einer getrennten Veranstaltung am Tag des Ehrenamtes am 30. Oktober in der Stadthalle von Wehr vornehmen. Er möchte das Engagement im Ehrenamt entsprechend würdigen und lädt am 30. Oktober zum Empfang mit Ehrung und Stehimbiss ein. „Ich hoffe, dass die Veranstaltung stattfindet, denn ich habe in diesem Jahr über 50 Ehrungen“, ist Sütterlin stolz über die zahlreichen Ehrenämtler im Bezirk. Zwei Jahre war es nicht möglich, die Ehrungen im Rahmen einer Präsenzveranstaltung vorzunehmen. Das soll im Herbst alles nachgeholt werden.

Was die Staffeleinteilung betrifft, so erwartet der Bezirksvorsitzende keine großen Diskussionen. „Die Bezirksliga und die Kreisklasse A wird man nicht viel verschieben können, denn diese sind ganz gut eingeteilt. Die Kreisklasse B finde ich auch ganz gut eingeteilt. Aber tauschen kann man ja nur, wenn in der Staffel, in die man will, ein Tauschpartner dabei ist“, erklärt Sütterlin. Es werden aber definitiv keine Änderungen mehr vorgenommen.