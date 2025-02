Am Samstagabend (20.30 Uhr) steht für den FC Basel ein wichtiges Auswärtsspiel beim FC St. Gallen auf dem Programm. Nach einer starken Saison hat die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini zuletzt an Boden verloren. Die 2:1-Niederlage gegen Servette Genf und das 1:1-Unentschieden gegen Lausanne-Sport haben die „Bebbi“ den ersten Platz in der Super League gekostet. Der FC Lugano ist an Basel vorbeigezogen und auch der FC Luzern sowie Servette Genf haben bis auf zwei Punkte aufgeschlossen.