Fußball: Kein Spiel wie jedes andere

Auch Schwald hat nur Gutes für seinen ehemaligen Schützling übrig. „Erinnerungen habe ich nur Gute an Fabio. Er war mein Kapitän, als ich Trainer war. Wir haben bis heute ein tolles Verhältnis. Wir treffen uns hin und wieder oder telefonieren auch oft.“ Muto, so Schwald, habe schon früh gewusst, dass er ins Trainergeschäft einsteigen wolle. „Das hat er ja jetzt auch wirklich gut hinbekommen. Zugetraut habe ich es ihm, ich wusste aber auch, dass der Zeitpunkt wichtig ist, wann er es machen sollte. Das hat er dann auch so gemacht und wie man sieht, hat es funktioniert.“ Seit 2021 ist Muto nun also in Wittlingen. Heimisch fühlt er sich im Kandertal schon lange. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so schnell an einen anderen Verein gewöhne. Tolle Vereinsführungen, die meisten und krassesten Fans in der Bezirksliga und vor allem richtig tolle Jungs im Team“, schwärmt der Familienvater.