Fußball: Keine Befreiung

Dabei fanden die Gäste eigentlich gut in das Spiel beim Tabellenvierten. Speziell in den ersten zwanzig Minuten zogen die Bad Bellinger mehr Spielanteile auf ihre Seite. Kurz vor der Pause landeten die Hausherren dann aber den ersten Nackenschlag. Emir Muratovic brachte seine Farben mit einem fulminanten Winkeltreffer in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel war es erneut Muratovic, der Tiengen mit 2:0 in Front brachte (52.).

Nachdem Marco Pagliarulo eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:0 erhöhte war die Messe gelesen. „Der dritte Treffer hat uns dann final den Stecker gezogen“, bedauerte VfR-Sportchef Kai Schillinger. Ein verwandelter Elfmeter von David Slabjar brachte tief in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand (90. +4). Die Gäste aus der Kurstadt verharren somit weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz und müssen um den Klassenerhalt bangen.