Fußball Keine dicke Luft im Kurort

Eigentlich ist das kein großes Problem. Normalerweise werden nämlich beide Staffeln nach geografischen Gesichtspunkten eingeteilt und so meist dieselbe Anzahl an Vereinen pro Staffel erreicht. Diesmal und nach dem coronabedingten Abbruch der vergangenen Runde ist dieses Vorgehen jedoch außer Kraft gesetzt. Schließlich hatte der Verband entschieden, dass an den einzelnen Ligen nicht gerüttelt werden dürfe. Sprich: Alles soll so bleiben, wie es war.

Somit waren Staffelleiter Wolfgang Spitz die Hände gebunden. Ohne diesen Beschluss wäre die SG Wehr-Brennet II in die Ost-Gruppe gerutscht. Spitz hatte auch den Verein gebeten, sich darüber Gedanken zu machen. Auf freiwilliger Basis. Doch die Verantwortlichen waren nach Rücksprache mit der Mannschaft dagegen.

Und so werden die West-Vereine in der A-Liga nicht nur vier Spieltage mehr bestreiten, sondern am Ende der Runde auch mehr Absteiger beklagen müssen. Im schlimmsten Fall müssen dort vier Mannschaften in den sauren Apfel beißen, in der Ost-Liga nur deren zwei. Es kommt ganz darauf an, wie viele Teams aus der Bezirksliga runter kommen. „Mit Bauchweh“, so Ruf, werde nun in dieser Konstellation die kommende Runde gespielt.

Sage und schreibe 80 Mannschaften gehen in den sechs Kreisliga C-Staffeln an den Start. Viele neue Mannschaften wurden gemeldet beziehungsweise gingen auf eigenen Wunsch hinunter.

Da es heuer keine Staffeltage geben wird, müssen alle Vereine nun nach Erhalt des vorläufigen Spielplans innerhalb von einer Woche selbstständig die Änderungswünsche deutlich machen und sich gegebenenfalls mit den involvierten Vereinen absprechen.

Eine große Mehrheit bekam der Antrag des FC Bad Säckingen, wonach eine Gelb-Rote-Karte sich künftig nicht mehr auf die Stammspielerregelung auswirken dürfe. Bisher konnte ein Spieler der ersten Mannschaft, wenn er mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, gleich in der Reserve zum Einsatz kommen, wenn Spiel eins nach dem Feldverweis zuvor angepfiffen wurde.

Das sei nicht gerecht, weil es keine Bestrafung für den Sünder sei und der Verein sich damit auch noch einen Vorteil verschaffen könne, so die Antragsteller. Bei nur zehn Gegenstimmen ging der Antrag durch. Dieser wird nun den Statuten entsprechend an den Verband weitergeleitet, wo er dann beim nächsten Verbandstag den Vereinen zur Abstimmung vorgelegt wird.