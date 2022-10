Fußball Keine Leistung bei SV Weil II

Individuell war der TuS in den Jahren zuvor - ähnlich wie heuer auch - stets gut besetzt. Auf dem Platz war von Harmonie aber nicht immer etwas zu spüren. „Die Ansage von mir war klar und deutlich: Wer sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellt, kann sofort gehen. Mit solchen Spielern kann und will ich nicht zusammenarbeiten.“

Müllers Worte scheinen gefruchtet zu haben. Trotz des beeindruckenden Saisonstarts macht sich der Cheftrainer über die Rolle des Aufstiegsfavoriten keine Gedanken: „Das interessiert mich herzlich wenig. Mir ist immer noch wichtig, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und uns Spiel für Spiel weiterentwickeln. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Es gibt reichlich Luft nach oben.“

Einen stabilen Eindruck macht mittlerweile der FC Hausen. Die Wiesentäler sind durch den 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Spvgg. Bamlach-Rheinweiler auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. Nach dem holprigen Saisonstart war das so sicherlich nicht zu erwarten. Die Partie gegen Bamlach wurde erst in der Schlussviertelstunde entschieden.

Die beiden Innenverteidiger Dustin Heumesser und Timo Adelmann sorgten mit ihren beiden Treffern zum 2:0 und 3:0 für klare Verhältnisse. Beim Stand von 1:0 verpasste Bamlachs Ionut Floarea mit seinem Kopfball an die Latte nur knapp den Ausgleich. Doch die Hausener hatten in Person von Bernhard Wunderlich, Marco Fritzsche und Dominik Hug Chancen, schon früher den Deckel draufzumachen.

„Wir haben unsere Gelegenheiten dann am Ende genutzt. Bamlach war aber keine drei Tore schlechter. Insgesamt war es ein klasse Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren, aber auch verdienten Ende für uns“, quittiert Hausens Coach Michael Brunner. Deutlich schlechter war die Laune natürlich bei Gabriel Iordan, dem Trainer der Bamlacher. „Das war nicht unser Tag. Leider haben bei uns ein paar wichtige Spieler gefehlt. Wir sind nicht an unser Niveau gekommen.“ Auch der SV Weil II kam beim Gastspiel in Karsau nicht an sein Leistungsmaximum. Dementsprechend ging das 2:5 aus Sicht der Grenzstädter auch völlig in Ordnung. „Mit solch einer Einstellung, die 70 Prozent der Spieler an den Tag gelegt haben, ist in Karsau nichts zu holen“, findet Weils Trainer Marco Kern deutliche Worte.

„Karsau wollte das Spiel gewinnen. Das hat schon gereicht. Es war ja nicht so, dass sie uns spielerisch vorgeführt haben. Das, was sie gemacht haben, haben sie aber mit Überzeugung gemacht.“ Der Grund für die enttäuschende Vorstellung könnte laut Kern das frühe 0:1 nach sieben Minuten gewesen sein. „Solch ein Auftritt ist dennoch sehr schwer zu erklären.“

Da brachte selbst das Mitwirken von Yannik Weber nichts, der in Karsau zum vierten Mal in dieser Spielzeit auf dem Platz stand. „Yannik hatte seine Aktionen. Er war auch einer derjenigen, die bis zum Schluss alles versucht haben. Aber letztlich ist da auch ein Yannik machtlos“, erklärt Kern.