Fußball: Keine „Schnitte“ gegen Spitzenreiter

In der Tat ließ der TuS Binzen am siebten Spieltag sein nicht unerhebliches Können komplett vermissen. In der Defensive bekam der Aufsteiger die schnellen Gastgeber-Stürmer nicht in den Griff, und vorne war er viel zu harmlos. Das war auch den kompromisslosen Auftritten der FC-Abwehrspieler geschuldet.

In der Wolfenweiler-Schallstadter Offensive ragte Philippe Häring heraus. Seinen rasanten Antritten hatte die Binzener Defensive nichts entgegen zu setzen. So in der 20. Minute, als Häring in die Tiefe startete und den machtlosen Dominik Lüchinger im TuS-Kasten mit seinem Flachschuss aus halblinker Position keine Chance ließ. Dem 1:0 folgte in der 39. Minute das 2:0, als Häring diesmal als Vorbereiter glänzte. Seinen Steckpass vollendete Julian Hesse gekonnt. Eine Minute später verhinderte Lüchinger gegen Häring das 0:3 mit einem tollen Reflex. Der dritte Gegentreffer fiel aber doch noch vor der Pause. Abwehrchef David Bosek grätschte den durchgebrochenen Häring im Strafraum um, und Justin Klages verwandelte den fälligen Strafstoß sicher.