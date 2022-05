Fußball Keine Spur von Resignation

So wie es aussieht, wird Muto dieses Mal von Anfang an selbst auf dem Platz stehen und nicht von außen die Anweisungen geben. „Ich habe zu den Jungs gesagt, dass sie die letzten Spiele in der Landesliga genießen sollen. Wir haben uns vorgenommen, noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln.“ Unter den noch fünf ausstehenden Begegnungen sind immer noch drei Heimspiele. „Da freuen wir uns drauf und werden sehen, was dabei heraus kommt.“

Auch wenn die Gäste sich derzeit in einem Formtief befinden, so werden sie nicht kampflos im Kandertal die Punkte hergeben wollen – auch wenn deren Trainer Heiko Günther seine Ursprünge in Wittlingen hat. Trotz aller heimatlicher Verbundenheit wird er vermutlich alles daran setzen, mit einem Sieg Wittlingen zu verlassen.