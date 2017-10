Fußball Keine verrückten Dinge machen

Von Fabian Schreiner

Die wohl formstärksten Mannschaften in der Bezirksliga Hochrhein duellieren sich am Sonntag ab 15 Uhr in Wittlingen, wenn der FCW auf den VfR Bad Bellingen trifft.

Wittlingen. Vor einigen Wochen hinkten beide Teams noch meilenweit ihren eigenen Erwartungen hinterher. Doch das Blatt hat sich gewendet.

Die Abstiegsängste sind bei Tiziano Di Domenico, Trainer des FC Wittlingen, allerdings noch präsent. Die Lage war vor einigen Wochen noch sehr prekär. Dank den drei Siegen in Folge konnte der FCW einen Sprung nach oben machen. „Die aktuelle Konstellation in der Tabelle ist sehr komisch. Wir sind noch lange nicht über dem Berg“, betont Di Domenico.

In der Tat: Als Tabellen-Elfter fehlen derzeit auf Platz zwei lediglich sechs Zähler. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur sechs Punkte. Bauen die Kandertäler ihre Serie aus, wird in ein paar Wochen nicht mehr über einen möglichen Abstieg geredet, und die Ängste von Coach Di Domenico verschwinden. Diesem Unterfangen möchte der Gast aus Bad Bellingen einen Strich durch die Rechnung machen.

Nach dem 5:0-Heimsieg gegen Erzingen und den Patzern der Konkurrenz kletterte der VfR auf den vierten Rang. Die Mannschaft hat sich nach langer Anlaufzeit endlich gefunden. Auf die Spitzenpositionen fehlt nicht mehr viel. Das es anfangs bei den Markgräflern so schleppend lief, hat für Gottschling einen einfachen Grund: „Die Vorbereitung war nicht gut, die Pause viel zu kurz.“

Es ist eigentlich in jedem Jahr das selbe Bild in der Bezirksliga. Jede Mannschaft hat mal seine Schwächephase. „Ich bin froh, dass die bei uns ganz am Anfang war. Jetzt sind wir nämlich richtig gut in Schwung.“

Mit ein Grund für den Erfolg ist die Achse im Zentrum. In der Innenverteidigung harmonieren Lucas Würmlin und Kai Schillinger prächtig. Im Mittelfeld dirigieren Moritz Reif, Dominik Fräulin und Christian Ophoven.

Davor hat auch Di Domenico großen Respekt, wenngleich Ophoven am Wochenende fehlen wird. „Wir treffen auf ein großes Kaliber. Sicherlich stehen wir vor der schwersten Aufgabe in den vergangenen Wochen. Wir sollten keine verrückten Dinge machen.“

Die Defensive war zuletzt das Prunkstück der Wittlinger. Wie Di Domenicos Jungs die Herausforderung gegen VfR-Ausnahmestürmer Tim Siegin meistern, bleibt abzuwarten. „Wir müssen ihn doppeln und ihm keine Räume geben“, so der Cheftrainer, der auf Kai Stellmacher und Salvatore Di Mattia verzichten muss. Dafür hat Alexander Herbst seine Sperre abgesessen.