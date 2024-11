Fußball: Keinen Kontrahenten unterschätzen

SG FC Wehr-Brennet (2.) – FC Schönau (13.); So. 14.15 Uhr: Ein Aufeinandertreffen zweier formstarker Teams bekommen die Zuschauer am Sonntag in Wehr geboten. Während der FC Schönau in den letzten drei Begegegnungen als Sieger den Platz verließ, waren es bei der SG FC Wehr-Brennet sogar deren sechs. „Ich habe Wehr mit ihrer Mischung aus jungen Talenten und Erfahrung von Anfang an oben gesehen“, sagt FCS-Trainer Manfred Knobel, der am Wochenende auf Johannes Walleser verzichten muss. Dass der FC Schönau ein Stolperstein für die Top-Teams der Liga sein kann, hat die Mannschaft in den Spielen gegen Zell (2:2) und Wittlingen (0:0) bewiesen. „Es wird eine große Herausforderung, aber ich freue mich drauf“, erwähnt Knobel abschließend.