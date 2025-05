Fußball: Kellerkinder in großer Torlaune

Eine überzeugende Rückrunde legt einmal mehr der FC Hausen hin. Schon in der Vergangenheit hatten die Wiesentäler durch eine sehr starke zweite Saisonhälfte die Klasse gehalten. In dieser Saison sah es zwar in der Hinrunde noch nicht allzu dramatisch aus (Hausen war Elfter mit zwei Punkten Vorsprung auf Rang 13), inzwischen hat sich der FCH aber schon bis auf Platz acht vorgearbeitet. Im eminent wichtigen Spiel beim SV Karsau behielten die Schützlinge von Coach Michael Brunner am Sonntag mit 4:1 die Oberhand. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan. Nach der Pause sind wir aber sehr gut aus der Kabine herausgekommen und hätten durchaus noch höher gewinnen müssen“, informiert Brunner. Der schönste Treffer des Nachmittags geht jedoch auf das Konto eines Karsauers. Christian Wendt sorgte in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Seitfallzieher für den Schlusspunkt. „Das war für uns ein großer Schritt zum Klassenerhalt. Aber, wenn man sieht, wie die Mannschaften im Tabellenkeller punkten, ist jede Woche sehr wichtig.“ Fakt ist, dass die Hausener im Moment sechs Punkte vor einem vermeintlichen Abstiegsplatz liegen.