Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Vom FSV Rheinfelden zieht es den 20-jährigen Andre Kem ins Grütt. Der groß gewachsene Innenverteidiger kam in Rheinfelden vorzüglich in der Kreisliga A West für die „Zweite“ zum Einsatz und hat in den Probetrainings im Grütt sein Talent unter Beweis gestellt. „Das Trainerteam und die Sportliche Leitung um Sportchef Harald Kleinhans sind überzeugt, dass Andre durch seine körperliche Präsenz der FVLB-Defensive im Landesligateam entsprechende Stabilität geben kann“, so der FVLB in seiner Pressemitteilung.