Fußball: Keser will vom Aufstieg nichts hören

FC Wittlingen (1.) - SV Jestetten (15.); So.; 15 Uhr: Spannend ist es im Meisterrennen. Die ersten vier Teams trennen gerade einmal vier Punkte. Die beste Ausgangslage hat der FC Wittlingen, der an diesem Wochenende sein Pflichtspiel-Debüt in diesem Kalenderjahr gibt. „Ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag parat sind, dass wir Bock haben, den ersten Platz um jeden Preis verteidigen zu wollen. Ein bisschen Druck schadet ja nie“, erklärt Trainer Fabio Muto. In der Startelf dürfte am Wochenende auch wieder Neuzugang Felix Schneiderberger stehen. In den ersten Wochen zeigte der 21-Jährige, der vom Freiburger FC gekommen war, bereits durchaus was er zu leisten imstande ist. Muto hat er zumindest schon einmal überzeugt. Im Duell mit Jestetten müssen die Wittlinger auch auf den im Urlaub weilenden Timo Glattacker verzichten.

FC Zell (2.) - SG Mettingen/Krenkingen (5.); So.; 15 Uhr: Zum 14. Mal in Serie blieben die Wiesentäler um Cheftrainer Michael Schwald am vergangenen Wochenende nun schon ohne Niederlage. „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch das nächste Spiel positiv bestreiten können. Zuhause sollte das ohnehin immer der Anspruch sein“, sagt Schwald. Ob die Rückkehr in die Landesliga für die Zeller in dieser Saison Pflicht ist? „Nein, das ist es nicht. Wir wollen einfach so lange wie möglich da vorne bleiben und schauen, was dann am Ende rauskommt.“ Neu hinzugekommen ist im Winter Youssouf Troure. Der Angreifer war zuletzt für den FV Lörrach-Brombach II aktiv. Fehlen werden Schwald am Sonntag wohl Kevin Wissler und Fabrice Neto Loureiro.