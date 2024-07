Fußball: Keßler fordert mehr Fair-Play

Frauen bei den Männern

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ermöglicht es die zweite Saison in Folge, dass Frauen in den Mannschaften der Männer mitspielen können. „Einige Verbände haben das bereits in der vergangenen Saison ermöglicht. Der Südbadische Fußballverband ermöglicht es jetzt als Pilotprojekt“, erklärte Keßler. In welcher Spielklasse die Spielerin eingesetzt werde, das bleibe frei. „Eine Oberliga-Spielerin kann in der Landesliga oder Kreisliga spielen.“ Dafür bekomme die Spielerin nach Antrag beim Verband ein zweites Spielrecht, welches für die Herrenteams gelte. Strafen aus dem Herrenbereich müssten auch dort abgegolten werden. Die Stammspielerregel gelte einmal nur für die Herrenteams und im anderen Fall nur für die Frauenteams. Jugendspielerinnen könnten ebenso bei den A-Junioren mitspielen. „Es gilt aber der Jugendschutz“, sagte Keßler. Die Spielerin könne nur ein Spiel pro Tag absolvieren, morgens bei den A-Junioren, aber nicht mehr nachmittags bei den Damen, sondern wenn, dann erst am nächsten Tag.

Flexible Teamstärke

Der Flexible Spielbetrieb wird ausgeweitet. Bislang sei dieser bei den Männern in der Kreisliga C und bei den Frauen in der Kleinfeldstaffel möglich gewesen. Künftig sei dieser generell in der untersten Spielklasse sowie den Reservestaffeln möglich. Das sogenannte Flex-Spiel müsse mindestens 24 Stunden vor dem Anpfiff über das elektronische Postfach des Vereins beim Gegner und Staffelleiter angemeldet werden. „Mit der ersten Anmeldung verzichtet der Verein zugleich auf das Aufstiegsrecht“, sagte die Bezirksvorsitzende. Dies solle in den unteren Staffeln die Verlegung von Spielen nicht mehr nötig machen, ebenso den Entfall von Begegnungen und damit für die Vereine weniger Strafen und Gebühren bedeuten.