Neun Punkte auf Platz zwei, zehn auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz: Die Sportfreunde Schliengen gehen auf Platz sieben ohne den ganz großen Druck in die Frühjahrsrunde. „Wir wollen jetzt so schnell wie möglich die notwendigen Punkte holen, damit wir eine ruhige Rückrunde spielen können“, macht Trainer Jürgen Andres vor dem Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen den noch immer sieglosen FC Hochrhein (ein Punkt) deutlich. „Mit der Vorbereitung sind wir zufrieden. Die Trainings- und Testspielbeteiligung war gut. Die Stimmung ist auch weiterhin top.“ Neu im Winter hinzugekommen sind neben Florian Kessler auch Tim Merstetter, Nils Dosenbach und Jonas Ernst. Kessler und Merstetter müssen sich allerdings noch gedulden. Sie sitzen eine Wechselsperre ab. Zudem stehen Andres im Duell mit Hochrhein acht weitere Spieler nicht zur Verfügung. „Die Personalsituation ist nach wie vor sehr angespannt.“