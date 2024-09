Fußball: Kiefer ist stolz auf sein junges Team

Auch der FV Tumringen war schon unter der Woche im Einsatz - allerdings nicht in der Liga, sondern im Pokal. Gegen B-Ligist SV Inzlingen zogen die Tumringer in der zweiten Runde nun den Kürzeren (0:1). Am vergangenen Wochenende hatte der Aufsteiger noch mit 8:0 den personell arg gebeutelten TuS Maulburg in die Schranken verwiesen. Tumringen ist am Samstag schon wieder beim FC Hausen (16 Uhr) gefordert.

Gut drauf ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison der FV Lörrach-Brombach II. Das liegt sicherlich auch daran, dass Trainer Thorsten Meier, anders als in der Vergangenheit, zahlreiche Spieler in den Trainingseinheiten begrüßen kann. „Wir können auch mal ein Zehn-gegen-Zehn spielen und haben regelmäßig 16 bis 20 Mann im Training. Das gab es drei, vier Jahre nicht. Es macht gerade richtig Bock.“ Die Landesliga-Reserve gastiert am Samstag, 17 Uhr, bei Nachbar TuS Lörrach-Stetten II. „Ein kleines Derby. Darauf freuen wir uns“, so Meier.