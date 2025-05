Fußball: „Klar die falsche Entscheidung“

Die Personallage ist nicht optimal. Torwart-Ass Nils Lehmann hört wohl auf. In Yannick Klucker und Jonas Domagala fallen zwei weitere Stützen auch die komplette kommende Spielzeit verletzt aus. Vereinzelt werden neue Spieler kommen, dafür gibt es aber auch mindestens einen Abgang. Wir können froh sein, wenn wir, wie in dieser Saison, zur Winterpause im gesicherten Mittelfeld stehen. Ich schätze aber leider, dass wir länger gegen den Abstieg spielen werden. David Held ist ein super Typ, mit dem ich zuletzt selbst zusammengespielt habe. Ich wünsche ihm, dass er als Trainer in der Bezirksliga schnell Fuß fasst.