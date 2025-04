Früh in der Partie legte der TuS Lörrach-Stetten den Grundstein für den Derbysieg in der heimischen Obrado´s 39-Arena. Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Hausherren mit 2:0 in Führung. Erst war es Danilo Avellina, der aus über 20 Metern in die untere linke Ecke einnetzte (10.), bevor Fabio Viteritti nach einer Stettener Doppelchance doch noch zum 2:0 traf (15.).

Zwar führte eine sehenswerte Co-Produktion der Keller-Brüder Max und Moritz zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer (22.), doch der TuS stellte nur drei Zeigerumdrehungen später den alten Abstand wieder her. Avellina musste nach überlegter Ablage von Romano Berger nur noch einschieben (25.). Auch der vierte Treffer der Gastgeber blieb dem 25-Jährigen vorbehalten.