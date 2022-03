Fußball Klares Statement des VfR Bad Bellingen

Dass noch nicht alles so perfekt läuft, zeigte sich vor dem 1:0, als die Gäste an VfR-Keeper Thorsten Muser scheiterten, was aber durchaus eine Initialzündung für das Bellinger Spiel war. „Wir sind mit der Aktion ein wenig überrascht worden. Da waren sie plötzlich da“, so Mouttet. „Dann haben wir versucht, Druck auf den Gegner aufzubauen. Das hat dann auch funktioniert“, beschreibt der Trainer die Anfangsphase des Spiels. Und auch nach dem Anschlusstreffer zum 2:4 per Foulelfmeter durch Jose Ngonge Mboyo zeigten die Hausherren noch einige Schwächen, ließen sich zu tief in die eigene Hälfte drängen. „Da war die Mannschaft verunsichert. Da braucht sie einfach ein bisschen. Da arbeiten wir aber dran“, weiß Mouttet um diese Schwachstelle. „Ich hoffe, dass die Mannschaft diesen Drive, den sie heute auf den Platz gelegt hat, auch mitnimmt in die nächsten Spiele“, hofft der Trainer.