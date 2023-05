Fußball Klassenerhalt ist greifbar nahe

„Ich will gar nicht so viel auf die anderen Mannschaften schauen. Der Fokus liegt auf uns“, betont SG-Coach Urs Keser. Dass Wehr-Brennet noch um den Ligaverbleib bangen muss, hat man sich selbst zuzuschreiben. Gegen direkte Konkurrenten zog die Spielgemeinschaft in den vergangenen Wochen oftmals nur den Kürzeren, so auch zuletzt bei der Niederlage in Schliengen. „Ich kann den Jungs in den letzten Wochen aber keinen Vorwurf machen. Die Einstellung hat gepasst, auch die Leistung ist in Ordnung.“

Keser hat durchaus Erfahrung im Abstiegskampf. In den vergangenen Jahren mit Wehr-Brennet, aber auch schon zuvor mit Brennet-Öflingen und dem SV Schwörstadt fand sich Keser immer mal wieder in den unteren Tabellenregionen wider. „Natürlich herrscht da eine besondere Drucksituation. Ich gebe Gas. Es braucht auch etwas Spielglück in solchen Situationen.“