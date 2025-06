Fußball: Klassenunterschied im Hinspiel

Vardi sieht gleich nach seiner Einwechslung Rot

Mit dem 3:0 verlor die Partie aber auch gleichzeitig deutlich an Tempo. Wehr-Brennet bemühte sich zwar um einen möglichen Anschlusstreffer, kam aber außer einem Flachschuss von Johannes Baumgartner nicht zu zwingenden Torchancen.

Zu allem Übel ließ sich dann auch noch der eingewechselte Francesco Vardi zu einer Tätlichkeit hinreißen. Der kurz zuvor eingewechselte Routinier sah in der 82. Minute die Rote Karte und seine Mannschaft in der Folge in Unterzahl. Bitter für die SG: Vardi war in der 79. Minute für Torjäger Marco Hanser, der sich in mehreren Aktionen angeschlagen hatte, ins Spiel gekommen.

Als die Hausherren dann in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne warfen, spielten die Gäste aus Emmendingen einen letzten Angriff blitzsauber zu Ende und erhöhten durch Yanik Brucker auf 4:0. Nun hat der FC Emmendingen vor dem Rückspiel auf eigenem Terrain alle Trümpfe auf der eigenen Seite.