„Die letzten 72 Stunden waren ziemlich nervenaufreibend“, gibt Yannick Klucker, Sportlicher Leiter der Sportfreunde Schliengen, zu. Wie unsere Redaktion bereits am Mittwoch berichtete, hatten die Sportfreunde ihr Trainerteam Jürgen Andres und Kevin Zeller überraschend entlassen. In Folge haben sich der Langzeitverletzte Jonas Ernst sowie Klucker selbst (beide Kreuzbandriss) dazu erklärt, das Team am Sonntag zu betreuen. Im Gastspiel beim VfB Waldshut hat die Mannschaft aus dem Rebland nach der Niederlage gegen das Schlusslicht vom FC Hochrhein etwas gutzumachen. „Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Wir fahren mit einer „Jetzt erst Recht“-Mentalität nach Waldshut“, gibt sich Klucker, der in der aktuellen Spielzeit bereits sieben Treffer für die SFS erzielt hat, kämpferisch. Auch der Gastgeber vollzog unter der Woche einen Trainerwechsel. Nach der Entlassung von Alaa Eldin Atalla steht künftig der 52-jährige Holger Kostenbader an der Seitenlinie des VfB. Damit will der Landesliga-Absteiger für den nötigen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt sorgen.