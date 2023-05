Fußball Knab vermiest FSV den Dreier

Nun antworteten die Rheinfelder mit wütenden Gegenangriffen, doch Paul Mendy (30.) blockte innert Sekunden zweimal gegen Mislomovic. Knab glänzte in diesem Hochrhein-Derby nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorlagengeber. So in 32. Minute, als er Benedikt Illmann auf die Reise schickte. Der beste Laufenburger Torschütze in dieser Saison ließ FSV-Keeper Oguz Ozan keine Abwehrchance. Und die Rheinfelder stapften mit hängenden Köpfen in die Kabine.