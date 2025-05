Fußball: Knab wird Angst und Bange

Eigentlich dürfte da am Samstag der nächste Dreier gegen den abstiegsbedrohten Freiburger FC U23 vorprogrammiert sein. Doch Sportchef Perseus Knab sieht das ganz anders: „Mir wird Angst und Banger, wenn ich an das Spiel denke, weil wir in dieser Saison schon viel zu viele Punkte gegen vermeintlich schwächere Mannschaften abgegeben haben. Beispielsweise liegt mir das 0:4 zu Hause gegen den FV Herbolzheim immer noch schwer im Magen.“ Zur Erinnerung: In der Rückrunde unterlag der SV Weil im heimischen Nonnenholz den Herbolzheimern mit 0:4.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich die Blauen aus der Affäre ziehen. Wieder dabei ist Hannes Kaiser. Seine Rotsperre dauerte nur ein Spiel. Ansonsten kann Trainer Andreas Schepperle auf den Kader zurückgreifen, der in Rheinfelden eine überzeugende Leistung geboten hat.