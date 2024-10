Fußball: Knaller auf der Breitmatte

Gegen Wehr-Brennet lautete das Ergebnis am Ende 0:3. In der Liga wurde das letzte Spiel am 28. September ausgetragen. Stetten bezwang Murg mit 5:2. „Es ist eben, wie es ist“, akzeptiert Müller die Situation. Ein Testspiel oder eine zusätzliche Trainingseinheit am Wochenende absolvierte der Tabellendritte nicht. Er vertraut auf seine eigenen Stärken. Dabei sein wird am Sonntag wohl Fabio Viteritti. Möglicherweise kommt es auch zum schnellen Wiedersehen von Arjenit Gashi mit seinem Ex-Verein. Der 37-jährige erzielte für die Erste des FCW in 26 Spielen 13 Tore.