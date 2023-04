Fußball Knoten endlich geplatzt

Coach Szesniakmimt den Einpeitscher

Wichtig, extrem wichtig war dieser Dreier gegen eine Mannschaft, die in der Beletage des südbadischen Fußballs nicht zur Laufkundschaft zählt. „Heimsieg FV Lörrach-Brombach, Heimsieg FV Lörrach“, skandierten nach dem Match die Lörrach-Brombacher Kicker samt Trainerstab im Sieger-Kreis. Und Trainer Thorsten Szesniak, der nach der Trennung von Tiziano Di Domenico die Mannschaft bis zum Saisonende betreut, mimte den Einpeitscher: „Jungs, ich bin mächtig stolz auf euch. Von der ersten Minute an habt ihr Vollgas gegeben, die Zweikämpfe angenommen und an euch geglaubt.“

Na ja, mit dem Glauben war es in der ersten Halbzeit so seine Sache. In der Vorwärtsbewegung fehlte dem FVLB vor der Pause und in den ersten elf Minuten nach dem Wechsel das Selbstvertrauen und somit auch der Glaube an die eigene Stärke. Somit waren die zielgerichteten Offensivaktionen der Gastgeber an einer Hand abzuzählen. Es fehlte den Team im Angriff ganz einfach der Mut. Stattdessen sah das Häuflein aufrechter Zuschauer eine Menge Fehlpässe. „Ja, das war schon so, aber nach hinten haben alle großartige gearbeitet. Das wollte ich sehen“, lobte Szensniak seine Mannschaft.