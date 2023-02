Fußball Knoten platzt vor der Pause

Sehr oft sind bei Testspielen die Ergebnisse zweitrangig. Die Trainer wollen sehen, wie ihre Mannschaft in bestimmten Formationen agiert oder wie sich der eine oder andere Spieler bewährt, der nicht gerade in der Stammformation steht. Das galt auch für das Testspiel zwischen dem SV Weil und dem FV Lörrach-Brombach am Samstag.