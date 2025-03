FC Schlüchttal - SV Herten 1:1 (0:0). – Nachdem sich Herten am Wochenende in gegenseitigem Einvernehmen von Trainer Bülent Güzel getrennt hatte, kamen die Gäste in Schlüchttal zu einem hochverdienten Unentschieden. Wie unsere Redaktion bereits am Donnerstag berichtete hatte Güzel ohnehin Zweifel an der Fortsetzung seiner Tätigkeit. „Das ist die schwerste Zeit meiner Trainerlaufbahn. Ich wollte eigentlich schon im vergangenen November aufhören“, sagte der 48-Jährige kurz vor seiner Entlassung.